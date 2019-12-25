За год более 180 тысяч петербуржцев обратились в службу социальных участковых

103 тысячи обратившихся признали нуждающимися в социальном обслуживании.

За прошедший 2020 год в службу социальных участковых Петербурга обратились более 180 тысяч горожан. Об этом сообщили в Смольном.

Большая часть, около 70% обратившихся – пожилые люди, специалисты составили для них индивидуальные программы предоставления социальных услуг. Срочные социальные услуги оказали 7,5 тысячам петербуржцев, также на социальное обслуживание взяли почти 5 тысяч человек в трудной жизненной ситуации.

По словам губернатора Александра Беглова, работа социальных участковых доказала свою эффективность и востребованность.

Служба заработала с июля 2019 года. В Петербурге действуют 17 бюро, в которых работают 162 специалиста. Получить консультацию можно по телефону 576-05-76.

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