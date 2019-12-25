В Петербурге с начала года выявили два случая гриппа А

Нынешний эпидемический сезон стал уникальным, потому что гриппа нет. Об этом сказал директор ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов.
Фактически мы можем сказать, что гриппозной инфекции нет. С чем связано, мы можем только предполагать. С одной стороны, возможно, те противоэпидемические меры, которые мы принимаем — дистанцирование, маски. Несомненно, это влияет. Плюс в этом году у нас беспрецедентно большое число людей было привито — около 60%.
поделился мнением доктор медицинских наук.
Гриппа сейчас практически нет во всем мире. Меры эффективны, так как гриппом заразится сложнее, чем коронавирусом. Один больной гриппом заражает 1,5 человека, а больной новой коронавирусной инфекцией — до 3,5 человек. Кроме того, коронавирус подавляет вирус гриппа.
В Петербурге с начала 2021 года выявили два случая несубтипированного гриппа А. Они были диагностированы на прошлой неделе с помощью метода ПЦР. Это единственные случаи гриппа А в России на данный момент.
Фото: Piter.TV
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