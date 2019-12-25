В Петербурге с начала года выявили два случая гриппа А

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией помогают при борьбе со всеми респираторными заболеваниями.

Нынешний эпидемический сезон стал уникальным, потому что гриппа нет. Об этом сказал директор ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов.

Фактически мы можем сказать, что гриппозной инфекции нет. С чем связано, мы можем только предполагать. С одной стороны, возможно, те противоэпидемические меры, которые мы принимаем — дистанцирование, маски. Несомненно, это влияет. Плюс в этом году у нас беспрецедентно большое число людей было привито — около 60%. поделился мнением доктор медицинских наук.

Гриппа сейчас практически нет во всем мире. Меры эффективны, так как гриппом заразится сложнее, чем коронавирусом. Один больной гриппом заражает 1,5 человека, а больной новой коронавирусной инфекцией — до 3,5 человек. Кроме того, коронавирус подавляет вирус гриппа.

В Петербурге с начала 2021 года выявили два случая несубтипированного гриппа А. Они были диагностированы на прошлой неделе с помощью метода ПЦР. Это единственные случаи гриппа А в России на данный момент.

Фото: Piter.TV