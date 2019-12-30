В 2019 году через контрольный пункт в Пулково прошли тысячи экзотических животных

Сотрудник Россельхознадзора проводит обязательный ветеринарный контроль в грузовом терминале петербургского аэропорта.

В пресс-службе Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям подвели итоги 2019 года. В прошлом году через пункт пропуска в Пулково прошли тысячи животных и птиц, в том числе экзотических.

Ведомство проверило в аэропорту более 5800 необычных птиц из Мадагаскара, Африки, Австралии, среди них различные виды попугаев — волнистые, кореллы, розеллы, красноспинные.

На аграрные предприятия Ленобласти отправились более 24 млн насекомых-энтомофагов. Их используют в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями.

Ветеринарный контроль прошли 79 шмелиных семей, они опыляют культурные растения на агропредприятиях. Также в Пулково побывала тысяча рептилий из Северной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии и свыше 29 тыс. куколок тропических бабочек из Филиппин.

После Нового года в Петербург пытались провезти более 120 тонн мандаринов с личинками мух.

Фото: pixabay.com