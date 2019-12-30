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В Петербург ввезли более 120 тонн мандаринов с личинками мух
Сегодня, 15:43
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fvbykov

В Петербург ввезли более 120 тонн мандаринов с личинками мух

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Несмотря на популярность мандаринов, не всем фруктам удалось пройти санитарный контроль на границе в Россию.

Как сообщили Piter.tv в региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что перед Новым годом в Петербург прибыли 30,5 тыс тонн клементинов и мандаринов – главных праздничных фруктов. Однако выяснилось, что более 120 тонн фруктов содержали личинки средиземноморской плодовой мухи. Факт заражения подтвердился после исследований, фрукты прошли обеззараживание.

Ранее Россельхознадзор напомнил о лимитах на ввоз подкарантинной продукции.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Теги: запрет, россельхознадзор, фрукты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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