В Петербург ввезли более 120 тонн мандаринов с личинками мух

Несмотря на популярность мандаринов, не всем фруктам удалось пройти санитарный контроль на границе в Россию.

Как сообщили Piter.tv в региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что перед Новым годом в Петербург прибыли 30,5 тыс тонн клементинов и мандаринов – главных праздничных фруктов. Однако выяснилось, что более 120 тонн фруктов содержали личинки средиземноморской плодовой мухи. Факт заражения подтвердился после исследований, фрукты прошли обеззараживание. Ранее Россельхознадзор напомнил о лимитах на ввоз подкарантинной продукции. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям