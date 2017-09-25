Коллекторы прислали петербурженке фото "похорон внучки": СК возбудил уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело об угрозе убийства на коллектров, которые прислали должнице фотографии "похорон внучки".

Жительница Северной столицы взяла кредит на 15 тысяч. Выплатила его, но успела накопить пени в размере 40 тысяч рублей. Как рассказала пострадавшая петербургскому телеканалу, коллекторы присылали ей угрозы. А затем сымитировали похороны ее внучки: разослали фотографии четырехлетней девочки в саване всем знакомым женщины.

В понедельник, 25 сентября, полиция сообщила, что в отношении коллекторов возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

"В настоящее время материалы уголовного дела переданы в следственные органы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - сообщают в пресс-службе ГУ МВД.