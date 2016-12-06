За девять месяцев 2017 года метро Петербурга перевезло 519 млн пассажиров

За первые девять месяцев 2017 года метрополитен Петербурга перевез 519 миллионов пассажиров, об этом рассказал первый заместитель начальника метрополитена Евгений Козин на заседании Транспортной коллегии города.
Сейчас на работе у метро 1757 вагонов. 246 из них – современные с асинхронным тяговым приводом. То есть за девять месяцев парк значительно обновился. В декабре прошлого года современных вагонов было всего 162.
В этом году подземка Северной столицы почти поностью подключилась к беспроводному интернету. Сейчас Wi-Fi ловит на четырех ветках, а на красной идет работа с оборудованием. Также в метро отметили внедрение Дистанции обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты дежурят на 52 станциях, чтобы помочь инвалидам, пожилым людям и мама с колясками.