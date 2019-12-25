Петербург получил более 30 млн рублей за продажу городского имущества на торгах

Городской бюджет пополнился на более 30 млн рублей за день.

Комитет имущественных отношений Петербурга подвел итоги торгов в отношении городского имущества. За день ведомство принесло в бюджет более 30 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Торги состоялись 15 сентября. Самый крупный лот – двухэтажный дом Гуляева, расположенный на Прудовой улице в Петергофе. Начальная цена – 7,7 млн рублей. Здание продали за 21,6 млн рублей. Также за 2,5 млн рублей город продал доли в праве общей долевой собственности на квартиру №60 в доме №9-11 на Английской набережной. Ещё два нежилых помещения (на Гончарной и Садовой улицах) продали на электронной торговой площадке за 5,6 млн рублей.

Кроме того, комитет провел торги на право аренды объектов нежилого фонда. Четыре помещения принесли городу более 2,8 млн рублей. Объекты расположены на 6-й Советской улице, на улице Восстания, на набережной канала Грибоедова и на 7-й Советской.

Фото: Piter.tv