За час до: Piter TV на концерте группы In bloom

Новую музыкальную рубрику Piter TV "За час до" открывает группа In bloom из Екатеринбурга. Артисты Вячеслав Мухамадеев и Кирилл Анфёров прямо перед концертом в Петербурге расскажут, почему "месят, пока не закрыли", где закончится их рок-н-ролл, а также порассуждают о тучах и свете в творчестве коллектива.

Почему ваша группа так называется? Возможно, это связано с песней группы Nirvana?

С названием у нас была куча вариантов. Причtм это все варианты были "Звериный оскал", "Синдром панка", "Гренадеры", я без понятия почему так. "In bloom", "in bloom", и я понял, что это название нашей группы. Мы все обрадовались. С песней Нирваны это не связано абсолютно никак.

В группе в ВК написан ваш лозунг "Месим, пока не закрыли". Что это значит?

Приехали в Челябинск и буквально минут за 10 до выхода мы поняли, что это единственное мероприятие в городе, на Урале, которое проходит. Потому что закрыли полностью все.

Поставили этот лозунг, чтобы люди понимали, что каждая наша встреча может быть последней.

Почему ваш новый альбом называется "12 апостолов"?

Просто Славка один раз пришел и сказал: "Ребят, у нас должен быть один альбом, он будет называться "12 апостолов"". Среди этих 12 песен каждый обязательно найдет хотя бы одну, которая будет его. То есть шаблонизмов там нет, как таковых. Там есть жизнь. Простая наша обычная человеческая жизнь.

На сцене вы взрывные, яркие. Это только сценический образ или ваш характер?

Я люблю депрессивно гулять по Питеру, сидеть на скамейках в непонятных дворах. Я какой-то странный, мне кажется (смеется).

Скорее это образ на сцене, потому что, на мой взгляд, люди приходят на концерт отдохнуть. И если ты как артист показываешь своим видом депрессию... есть такие жанры, но у нас жанр не такой.

Как так получилось, что в истории группы всего одна песня про любовь?

Появился припев и дикое мое желание написать песню про любовь. Получилась очень красивая попсовая песня (трек "Ты и я" - прим.ред.). Самая попсовая песня в истории "In bloom".

Что вы хотите донести людям своим творчеством?

Если присмотреться, в любой, даже в самой-самой темной туче есть лучик света. Ориентироваться нужно не на тучу, а на единственный просачивающийся луч, который и является решением твоей проблемы.

Какие цели вы ставите перед собой?

Есть одна цель, Слава ее очень классно сформулировал еще в 2009 году, когда я присоединился к коллективу. Он сказал: "Кирюха, мы должны добиться того, что мы дадим сольный концерт на ливерпульском стадионе". Вот это цель, одна из. Я думаю, что это будет большой путь, на котором есть ливерпульский стадион. В конце. По задумке, рок-н-ролл в Ливерпуле начался, и мы наш рок-н-ролл должны закончить именно там.



Что самое сложное, когда ты — музыкант?

Это, написав альбом, полноценно поработав, перейти дальше к следующему материалу. Потому что, когда в 2018 году мы выпустили "Четыре обезьяны", я просто не представлял, что можно сделать лучше и как. Идей не было от слова совсем. Бывают моменты, когда вроде все хорошо, а ты понимаешь, что тебе ничего нового в голову не лезет. Это жестко загоняет в депрессию. Ты выгораешь и ищешь новую подпитку, чтобы как феникс восстать из этого пепла.

Видео: Piter.tv / Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова

Фото на обложке: In Bloom / "Вконтакте"