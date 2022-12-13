За 8,7 млрд рублей создадут фармацевтическое производство в Петербурге

Победителем стала компания "Р-ФАРМ", всего было два участника.

В Петербурге подвели итоги конкурса на заключение первого в городе офсетного контракта. Об этом в четверг, 19 января, рассказали в пресс-службе Смольного.

Победителем стала компания "Р-ФАРМ", всего было два участника. Предложение АО "Р-ФАРМ" признано лучшим по всем критериям, в том числе в ценовом предложении. Так, максимальная цена контракта предполагалась в 16,8 млрд рублей. Победитель предложил создать новое фармпроизводство за 8,7 млрд.

Контракт заключат на 10 лет. В течение первых трёх лет компания обязуется создать высокотехнологичное производство полного цикла, где будет выпускать 31 наименование лекарств, все из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. В последующие семь лет город будет без конкурса закупать у "Р-ФАРМ" препараты, чтобы обеспечить потребности льготных категорий граждан.

Ранее льготникам Петербурга дали советы по выбору между деньгами и лекарствами. На данный момент в Северной столице находятся 585 тыс. федеральных льготников, 158 тыс. из которых сохранили право на получение препаратов.

Фото: phxere