За 2023 год волонтеры отряда "ЛизаАлерт" нашли 2,5 тыс. потерявшихся петербуржцев и жителей Ленобласти

Всего отряд получил за прошлый год 3382 заявки.

Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти нашли живыми в 2023 году 2486 человек. Об этом сообщили в пресс-службе организации 9 января.

Всего отряд получил за прошлый год 3382 заявки. Погибшим обнаружен 231 человек, не нашли 96 потерянных.

Кроме того, отмечается, что самому старшему потерявшемуся было 95 лет, а самому младшему – 2 года. С помощью сотрудников больниц и станций скорой помощи найдены 107 петербуржцев и жителей области. Добровольцы водного отдела выезжали на поисково-спасательные работы 34 раза – и в жару, и в мороз. Поисковики направления беспилотной авиации сделали около 64 тыс. снимков. Начата работа по формированию карты частных камер по региону.

Спасибо всем, кто остается рядом: распространяет ориентировки, звонит со свидетельствами, поддерживает оборудованием, расходниками, добрым словом и не проходит мимо тех, кому нужна помощь. Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы нашли потерянную 5-летнюю девочку на севере Петербурга.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти