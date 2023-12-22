Росгвардейцы нашли потерянную 5-летнюю девочку на севере Петербурга

6 января наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования у дома 1 по Тихоокеанской улице обнаружил 5-летнюю девочку, которая находилась на улице без взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 января.
Сотрудники Росгвардии посадили ребенка в служебный автомобиль и узнали приметы матери. Вскоре была найдена и она, искавшая девочку на соседних улицах.
После проверки документов, которые подтверждают родственную связь ребенка и женщины, наряд передал девочку матери.
Выяснилось, что ребенок самостоятельно покинул детскую площадку и отправился гулять, когда мать отвлеклась.
Ранее мы рассказывали о том, что санавиация Ленобласти вылетала на помощь пострадавшим более 350 раз за год.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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