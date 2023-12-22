В Сосновом Бору нашли двух 10-летних мальчиков, пропавших накануне

С детьми все в порядке, их вернули обеспокоенным родителям.

В понедельник, 26 февраля, волонтёры в Сосновом Бору начали поиск двух 10-летних мальчиков, которые не вернулись домой после школы. Родители ребят обратились за помощью к поисково-спасательному отряду "Лизаалерт". Поисковикам удалось отыскать школьников вечером того же дня.

По имеющимся данным, один из пропавших мальчиков имеет рост 140 сантиметров. В момент исчезновения он был одет в серую куртку, синие штаны, зеленые ботинки и серую шапку. У него также была синяя спортивная сумка и серый рюкзак. Второй мальчик немного выше - его рост составляет 150 сантиметров. В день исчезновения на нем была черная куртка, темно-синие брюки и, вероятно, желтые ботинки. Он также имел с собой чёрный рюкзак.

Волонтёры выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках и оказывал помощь. Как именно исчезли школьники, остается загадкой. Уточняется, что с детьми все в порядке, их вернули обеспокоенным родителям.

Ранее мы сообщили о том, что двух пропавших мальчиков 10 и 12 лет нашли в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер