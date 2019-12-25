ЗАГС Выборгского района примет посетителей по предварительной записи

Оформление заявления на прием будет осуществляться по телефону.

Управление ЗАГС администрации Выборгского района осуществляет приём граждан только по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Мера введена в целях препятствия распространения коронавируса. Жители могут получить документы и совершить регистрацию актов гражданского состояния, предварительно записавшись по телефонам: 8(81378) 2-15-42, 8(81378) 2-44-94.

Прием проходит со вторника по четверг (9:00-13:00, 14:00-16:00) и в пятницу (9:00-13:00).

Ранее мы сообщали о том, что Геннадий Орлов рассказал о новом способе заказа бесконтактной доставки.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО