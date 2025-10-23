Юристы разобрали Гастроужин по косточкам

Две философии вкуса. Мужская и женская. Два характера. Две школы. Точная техника и чувственная подача. Москва и Санкт-Петербург. 14 февраля на Гастроужине, организованном ассоциацией шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia, сошлись два шеф-повара.

Гастроужин 14 февраля в Chefs Lab снова напомнил, что гастрономия давно превратилась в отдельный вид искусства – со своей драматургией, режиссурой и, разумеется, юридическими нюансами.

Авторами этого вечера были шефы Леонид Жарков и Татьяна Травникова, сомелье Аделя Кузнецова (которой мы выражаем отдельную благодарность) а также Евгений Михайлов – вице-президент ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia и бренд-шеф Chefs Lab. Команда, которая умеет не просто "кормить", а выстраивать осмысленный гастрономический нарратив.

Меню получилось как хороший иск: выверенная структура, логика и сильный финал. Все блюда и вина были великолепны в сочетании и сами по себе, но для нас кульминация и катарсис наступили на 4 курсе. Окунь, на удивление, идеально сыграл в дуэте с говяжьей вырезкой. Но главное – вино. Первый запах – серы, который раскрывался в сторону свежих ягод. Этот "поворот сюжета" сделал сочетание рыбы и мяса особенно гармоничным: вино как будто связывало два продукта в одну историю, а не оставляло их соседями по тарелке.

Теперь немного профессиональной деформации.

Персональные данные (видео уже на канале!)

Любой подобный ужин – это не только про еду и вино, но и про обработку персональных данных гостей: имена, телефоны, e-mail, платежная информация. Организаторам важно помнить, что оформление регистрации и продажи билетов должно соответствовать требованиям законодательства о персональных данных: корректные согласия, прозрачная политика обработки, ограничение доступа к данным и их надлежащая защита.

Гастроужин как объект интеллектуальной собственности

То, что гости видят и пробуют за несколько часов, часто является результатом многомесячной работы команды и по сути представляет собой сложный объект IP:

– рецептуры, технологии и способы приготовления и подачи блюд – элементы ноу-хау;

– структура ужина, подача информации о блюдах и винах, публичное выступление шефов и сомелье – это уже формат лекции/перформанса (как театральная постановка);

– оформление меню, визуальная айдентика и промо-материалы – объекты авторского права (дизайн, тексты, фото).

При правильном подходе всё это можно и нужно защищать: режим коммерческой тайны, договоры с командой и подрядчиками, оформление прав на дизайн и тексты, регулирование фото- и видеосъёмки гостей. Гастрономический продукт сегодня – это не только вкусы, но и права (и обязанности).

В итоге вечер оставил двойное послевкусие: как у гостя – восторг от продуманного меню и особенно смелого "Земля и Море", а как у юриста – чёткое понимание, что гастрономия уже давно вышла на уровень сложных, многоуровневых юридических конструкций. И тем интереснее наблюдать за теми проектами, которые осознанно соединяют эстетику кухни и юридическую грамотность.

Материал создан юридической командой Звезда-Астра для канала "Юридический маяк".

Фото: