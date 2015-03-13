Претензии и требования. Что вы о них знаете?

Юристы юридического бюро «Звезда-Астра» Николай Сысоев и Надежда Курбатова знакомит предпринимателей с тонкостями составления очень важного процессуального документа, который может сыграть ключевую роль в споре с контрагентом, - претензии и требования. Статья будет полезна обеим сторонам – и той, которая направляет претензию, и ответчику.

Что такое претензия и требование?

Претензия – это вид юридически значимого сообщения (ст. 165.1 ГК РФ), которое обязательно содержит указание на нарушенное право и выражение воли лица его защитить. Если отсутствует нарушенное право, и требование явно незаконно, обратитесь в полицию – это шантаж. Если не выражена воля на защиту права – перед вами жалобы на жизнь.

Надо понимать, что претензия или требование вовсе не обязательно будут так озаглавлены, зачастую в заголовке пишут просто «письмо» или «уважаемый…», однако, если в тексте сформулированы два признака – нарушенное право и выражена воля лица его защитить, перед вами претензия.

Подготовка претензии

Зачем нужна претензия?

Чтобы восстановить свои нарушенные права и впоследствии обратиться с иском в суд, начинать следует с направления претензии. Вполне возможно, что ваш вопрос разрешится уже на этой, досудебной, стадии. А если нет, то отправленная претензия – первый и обязательный этап для подачи иска по большинству дел. В большинстве случаев закон требует соблюдения претензионного порядка. Не требуют направления претензии банкротные дела, корпоративные споры, приказное производство и некоторые другие. Если у вас гражданский спор, суд не примет иск без документов, подтверждающих отправку претензии.

Когда надо писать претензию?

Тогда, когда вы обнаружили нарушение ваших прав. Это может быть срыв сроков работ по договору, продажа некачественного товара, «заимствование» вашей интеллектуальной собственности, затягивание оплаты и так далее.

Хотя претензия и может быть направлена после истечения сроков исковой давности (общий составляет три года, по отдельным категориям меньше или больше), суд скорее всего откажет вам в защите вашего права по причине истечения сроков исковой давности. Именно поэтому, если вы решили защитить свои права в последний момент и не успеваете подать иск в рамках исковой давности, начните с отправки претензии,

Впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда

В арбитражном процессе, то есть в спорах между юридическими лицами, можно отправить претензию даже в последний день срока исковой давности. Срок исковой давности продлевается на период времени, необходимый для соблюдения претензионного порядка (обычно 1 месяц). То есть, если срок исковой давности по вашему требованию истекает 01.10.2025, то отправив претензию в этот день, срок исковой давности продлевается до 01.11.2025.

А если ваш контрагент ответил на претензию, то вопрос о сроке исковой давности зависит от этого ответа. Если претензию не признали, то срок исковой давности продолжает течь, а если признали (вы вообще с таким сталкивались? – мы - нет), то срок исковой давности начинает течь заново.

Поэтому, если сроки истекают, рекомендуем подготовить иск заранее. А если вы отвечаете на претензию и не согласны с ней, не в коем случае ее не признавать.

Обязательно учтите, что опция с продлением срока исковой давности на время отправки претензии работает только один раз. Вторая претензия не продлит срок исковой давности еще один раз.

Куда и как надо отправлять претензию?

Данный раздел касается не только претензий и требований, но и всякой корреспонденции в рамках хозяйственной деятельности.

Самый очевидный ответ - по юридическому адресу. Кроме этого, суды засчитывают претензию, направленную на:

· на адрес, который ответчик указал в договоре или иных документах

· на адрес филиала, если суть претензии связана с деятельностью именно этого филиала

· по электронной почте, указанной в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП

А что, если вы отправили претензию на электронный адрес сотрудника или в мессенджере? Суды принимают и такие претензии, но вам придется доказать, что вы воспользовались надлежащим способом доставки юридически значимого сообщения (ст. 165.1 ГК РФ). Такой способ отправки будет надлежащим, если, к примеру, вы прописали в договоре адреса электронной почты и телефонов, к которым привязаны мессенджеры, и согласовали порядок направления юридически значимых сообщений по этим каналам.

Иногда при определенных обстоятельствах суд считает соблюденным претензионный порядок, если претензия отправлена в мессенджере. Обычно, это возможно в случаях, когда стороны при исполнении договора использовали мессенджер как способ коммуникации и передачи юридически значимых сообщений.

Если вы все-таки хотите использовать в качестве доказательства соблюдения претензионного порядка переписки в почте/мессенджере итд., лучше заверить эти доказательства у нотариуса. По практике, суды принимают копии (скриншоты), заверенные организацией, однако, такие доказательства могут быть опровергнуты.

При отправке почтой России желательно отправлять письмом с описью вложения и номером отслеживания. Квитанции и скриншоты отправки потом понадобятся для того, чтобы суд принял исковое заявление.

Вы выслали претензию на ошибочный адрес? Если ответчик получил ее, то ошибка в адресе не имеет значения. А если не получил? Можно оспорить, но особого смысла это не имеет, так как ничего не мешает направить претензию заново по правильному адресу.

Что нужно писать в тексте претензии, а что не стоит

В тексте должно быть указано, какое нарушение допустил ответчик, сформулировано конкретное требование к нему, а также намерение подать иск, если спор не удастся урегулировать. Если письмо содержит только требование, например, погасить долг, то идти с иском в суд с такой «претензией» не получится.

Если претензию отправляет не генеральный директор, не забудьте приложить доверенность. Хотя иногда суды засчитывают претензионный порядок, если к претензии не была приложена доверенность, но ее приложили к иску.

Можно ли изменять требования в иске по сравнению с претензией?

Основное требование должно полностью совпадать в претензии и в иске. К примеру, нельзя направить претензию с требованием об оплате задолженности за период с апреля по июль, а в иске заявить период с апреля по сентябрь – претензионный порядок в отношении августа и сентября не будет считаться соблюденным. А вот рассчитывать штрафы и пени при направлении претензии необязательно – требование об оплате штрафных санкций и процентов по 395 ГК РФ считается соблюденным, если направлена претензия по основному требованию.

Ответ на претензию

Первое, что советуем сделать, получив претензию, - обязательно направить ответ в письменном виде и сохранить квитанции или переписку в электронной почте.

По своей практике мы знаем, что очень многие руководители малого бизнеса предпочитают игнорировать претензию, особенно полученную от незнакомых истцов (такое может случиться, в том числе, при подаче иска на нарушение исключительных прав, требовании о возмещении вреда итд.).

Почему нельзя игнорировать претензию

На самом деле можно. То есть закон не предусматривает прямого наказания за игнорирование претензии.

Но!

Статья 111 АПК РФ регулирует отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами.

В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела .

А с истца могут взыскать все судебные расходы, если истец не направил претензию надлежащему ответчику, готовому добровольно урегулировать спор, и пытался взыскать задолженность с ненадлежащего ответчика.

Какие опасности таит неправильный ответ

Важно, что вы напишете в ответе. Неправильный ответ может потом быть расценен как признание требований, хотя в действительности вы их не поддерживаете. Формулируйте так, чтобы их нельзя было трактовать как согласие с требованиями.

Еще один неприятный для ответчика момент – если вы признаете долг, то срок исковой давности начинает течь сначала. И даже если срок истек, то с момента признания долга срок исковой давности течет заново (Ст. 203, ст. 206 ГК РФ).

Проверьте содержание претензии

Претензия, как и любой документ, может содержать ошибки, но не фактические, которые вы заметите, а процессуальные. Их надо суметь распознать и правильно среагировать.

Когда и как можно правильно оспорить претензию

Перечислим основные моменты, на присутствие которых стоит обратить внимание в претензии:

· нет или расплывчатое описание нарушения, которое допустила ваша компания

· нет ссылок на норму закона или условия договора

· нет требований выполнить определенные действия с указанием срока

· нет упоминания последствий в случае невыполнения требований, и это последствие должно быть обращением с иском в суд

· есть ссылки на приложенные документы, но сами документы не поступили

· если подписант – не генеральный директор, потребуйте подтвердить полномочия подписанта.

Если вы увидите, что по условиям договора претензию надо было направить не в вашу организацию, а вашему контрагенту, то это надо отразить в ответе.

Пример : Продавец и Покупатель заключили договор поставки, где грузоотправителем и транспортной компанией фигурировал ИП Цветков. Продавец работал с ИП Цветков по агентскому договору. Покупатель получил груз не полностью. Кому он должен предъявить претензию?

Знаете ответ? Проверьте его у вашего юриста.

А вот описки и ошибки в данных сторон не являются основанием для недействительности претензии. Досудебный порядок считается соблюденным, если из документа очевидно: кто, что и от кого требует.

Как ответить на претензию, чтобы не признать долг

В ответе на претензию не нужно просить отсрочку, рассрочку или предлагать встречное представление. Для суда это является признанием нарушения с вашей стороны. Не пишите точные суммы и графики платежа, предлагайте провести дополнительные исследования фактов на основе условий договора, сошлитесь на обстоятельства, которые могут быть не известны другой стороне.

Если вы признаете основной долг, но не признаете неустойку и другие дополнительные суммы, пишите только про сумму основного долга, указав, что не признаете никакие дополнительные требования. Признание долга по основному требованию (например, долг по аренде) не является признанием долга по дополнительному (например, пене) (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

Когда можно обойтись без претензии

Для определенных целей закон не требует предварительной отправки досудебной претензии.

1. При взыскании судебных расходов, если вы не получили их вовремя, можно заявить проценты по статье 395 ГК РФ (Ответственность за неисполнение денежного обязательства).

2. Если вы – истец и привлекаете соответчика по ходу судебного дела, ему высылать претензию необязательно. Но! Есть риск понести судебные расходы, даже в случае выигрыша, так как соответчик может заявить, что ему не дали возможность урегулировать спор в досудебном порядке, хотя факт добровольного урегулирования еще надо доказать (Постановление Седьмого ААС от 26.04.2024 по делу № А45-33890/2023).

3. Подача встречного иска не требует направления досудебной претензии. Другая сторона может потребовать соблюдения претензионного порядка, но позиция Пленума Верховного суда говорит о том, что претензионный порядок имеет своей целью мирное досудебное решение спора, что уже невозможно в ситуации встречного иска (Постановление АС СЗО от 14.03.2024 по делу № А56-89556/2022, от 15.02.2024 по делу № А56-1599/2023).

Заключение

Досудебная претензия или требование, как и ответ на них, - важные документы, от которых во многом зависит судьба вашего спора. Отнеситесь к ним серьезно, и это поможет вашему вопросу разрешиться без судебного разбирательства.

