Юрист Дахов напомнил о новых штрафах за перевозку табачной продукции в России с 1 февраля

Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях России.

Российский юрист Юрий Дахов напомнил гражданам о новых штрафах за перевозку табачной продукции по стране с 1 февраля. Информацией специалист из Евразийской юридической компании "Сенатор плюс" поделился с журналистами агентства "Прайм". По данным эксперта, правки внесены в КоАП. Речь идет об установлении административной ответственности за незаконное перемещение физическими лицами груза, не маркированного акцизными марками.

Исключением станет транзит по территории РФ табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл) на каждого человека. За нарушение данной нормы человек должен будет заплатить штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Также у него могут конфисковать незаконную табачную продукцию.

Юрист посоветовала пострадавшим после обследования желудка в петербургском центре обратиться в суд.

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