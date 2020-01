Юрий Лоза назвал новую песню Илона Маска "валянием дурака"

Композитор заявил, что к музыке творение миллиардера не имеет никакого отношения.

Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал новую песню основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска. Он отметил, что к музыке творение миллиардера не имеет никакого отношения. Об этом сообщает Газета.ru.

Лоза заявил, что здесь речь идет не о музыканте, а о конкретном человеке. "Живут себе, а потом: "Дай спою!". Валяние дурака это все", — сказал артист.

По мнению музыканта, люди следят за знаменитостями только для того, чтобы узнать, как они добились популярности. Им интересно примерить их опыт на себя.

31 января Илон Маск опубликовал на онлайн-платформе SoundCloud танцевальный трек под названием Don"t Doubt ur Vibe. Миллиардер заявил, что сам написал слова и исполнил вокальную партию.

Фото: Twitter / E "D" M

Видео: YouTube / Алонсо Гуитарес, Inc., The Late Show with Stephen Colbert, The not so boring Man