Молодой человек признался в совершенном.

Юношу заподозрили в убийстве таксиста в Москве из-за конфликта по оплате. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Юлия Иванова. Трагедия произошла вечером 26 марта около жилого дома по Саратовском проезду.

В салоне автомобиля обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде многочисленных колото-резаных ранений. Установлено, что потерпевший работал водителем такси, и в этот вечер выполнял один из заказов. Юлия Иванова, старший помощник руководителя СК РФ по столице

Чиновница уточнила, что на данный момент подозреваемый задержан и допрошен. В рамках оперативных мероприятий молодой человек 2002 года рождения полностью признал вину в преступлении. Он сообщил, что не смог договориться с шофером об оплате поездки. В ближайшее время фигуранту расследования будет выбрана мера пресечения.

При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек.

Фото: Следственный комитет России