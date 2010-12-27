Юноша-тунеядец изнасиловал приемную дочь друга в Петербурге

Подозреваемого разыскивает полиция.

В отделение полиции Петроградского района обратился 28-летний мужчина с заявлением об изнасиловании своей приемной дочери. Об этом сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявитель рассказал, что 14 января в квартире дома по Большому проспекту его 17-летний приятель Лилиш Д. совершил насильственные действия по отношению к его 15-летней приемной дочери. Правоохранители разыскивают подозреваемого. Злоумышленник нигде не учится и не работает.

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