Юноша оказался в больнице после попытки проехать с другом "зайцем" на Сапсане из Петербурга в Москву

Молодые люди попытались проехать на "Сапсане" бесплатно. Теперь один из них в больнице.

В воскресенье, 5 ноября, двое молодых людей решили попробовать прокатиться на поезде "Сапсан" из Петербурга в Москву бесплатно.

Один из молодых петербуржцев находился в состоянии алкогольного опьянения, он и пострадал больше всех. Юноша попытался залезть на крышу поезда во время движения, однако упал.ё

Сейчас парень находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Него сломаны ребра и ноги. Падение произошло на станции "Навалочная".

Ранее сообщалось, что возбуждено дело по факту затонувшей в Неве иномарки с женщиной в салоне.

Видео: Piter.TV