Юного петербуржца приговорили к шести месяцам ограничения свободы за бранные надписи на здании СК

Сначала он не признавал своей вины, а потом передумал.

В пятницу, 7 октября, Приморский суд Петербурга приговорил петербуржца к ограничению свободы на полгода по делу о вандализме. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

В прошлом году 1-летний парень расписал нецензурными словами здание следственного отдела по Приморскому району ГСУ Следственного комитета. Обвинение посчитало, что так он "выразил ненависть к отдельной социальной группе, а именно сотрудникам правоохранительных органов".

Сначала он не признавал своей вины, а потом передумал.

Фото: Piter.tv

