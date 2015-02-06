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Юного петербуржца приговорили к шести месяцам ограничения свободы за бранные надписи на здании СК
Сегодня, 18:32
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Юного петербуржца приговорили к шести месяцам ограничения свободы за бранные надписи на здании СК

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Сначала он не признавал своей вины, а потом передумал. 

В пятницу, 7 октября, Приморский суд Петербурга приговорил петербуржца к ограничению свободы на полгода по делу о вандализме. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города. 

В прошлом году 1-летний парень расписал нецензурными словами здание следственного отдела по Приморскому району ГСУ Следственного комитета. Обвинение посчитало, что так он "выразил ненависть к отдельной социальной группе, а именно сотрудникам правоохранительных органов".

Сначала он не признавал своей вины, а потом передумал. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: брань, здание ск, свобода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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