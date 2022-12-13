Юный петербуржец пытался поджечь военкомат

Неизвестный бросил бутылку в дверь главного входа.

Накануне вечером в Кировске неизвестный попытался поджечь здание военкомата бутылкой с горючим. Инцидент произошел около 22:00 вечера, охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Неизвестный бросил бутылку в дверь главного входа. Возгорания не произошло. Сотрудники ведомства по приметам на остановке задержали 16-летного подростка. Известно, что подростку 16 лет, он проживает в Петербурге отдельно от родителей.

Ранее суд арестовал мужчину, который подозревается в попытке поджечь военкомат. Мужчину задержали с бутылкой с жидкостью для розжига.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга