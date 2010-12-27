В минувшие выходные, 11 октября, юный мигрант зарезал собственного дядю около школы в Калининском районе. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел на проспекте науки. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия 31-летнего гражданина Узбекистана. Мужчин скончался в карете скорой помощи.
Как оказалось, мужчину порезал собственный 19-летний племянник. На след предполагаемого преступника полиция вышла быстро.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти неизвестные воткнули лом в крышу машины.
Фото:pixabay
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