Возбуждено уголовное дело.

В минувшие выходные, 11 октября, юный мигрант зарезал собственного дядю около школы в Калининском районе. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел на проспекте науки. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия 31-летнего гражданина Узбекистана. Мужчин скончался в карете скорой помощи.

Как оказалось, мужчину порезал собственный 19-летний племянник. На след предполагаемого преступника полиция вышла быстро.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти неизвестные воткнули лом в крышу машины.

Фото:pixabay