Меч в камне. В Ленобласти неизвестные воткнули лом в крышу машины 

Металлическая палка продырявила насквозь водительское сиденье.

В понедельник, 14 октября, в Ленобласти неизвестные воткнули в крышу припаркованного автомобиля железный лом. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел в поселке Кузьмолово. Преступление злоумышленники совершили ночью. Металлическая палка продырявила насквозь водительское сиденье.

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Пострадавший заявил, что у него на примете уже есть подозреваемый. В настоящее время, горожанин пытается найти через соцсети подобные случаи.

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Фото:дтп и чп петербург/вк