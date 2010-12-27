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Меч в камне. В Ленобласти неизвестные воткнули лом в крышу машины 
Сегодня, 11:58
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IRINA_CHALKINA

Меч в камне. В Ленобласти неизвестные воткнули лом в крышу машины 

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Металлическая палка продырявила насквозь водительское сиденье. 

В понедельник, 14 октября, в Ленобласти неизвестные воткнули в крышу припаркованного автомобиля железный лом. Об этом горожане сообщают в соцсетях. 

Инцидент произошел в поселке Кузьмолово. Преступление злоумышленники совершили ночью. Металлическая палка продырявила насквозь водительское сиденье.

Неизвестные решили поиграть в "Меч в камне". Только в жизни получилось лом в крышу машины

пишут очевидцы

Пострадавший заявил, что у него на примете уже есть подозреваемый. В настоящее время, горожанин пытается найти через соцсети подобные случаи.

Ранее мы сообщали о том, что в Костромской области обрушившаяся стена убила ребенка.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: новости ленобласти, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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