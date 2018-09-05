Юные петербуржцы получили медали Совета Федерации за смелость

Двое школьников из Петербурга помогли полиции задержать водителя после ДТП.

Двое 16-летних жителей Санкт-Петербурга удостоены медалей Совета Федерации "За проявленное мужество" в рамках программы "Дети — герои". Награды юным горожанам вручил сенатор Андрей Кутепов на заседании Законодательного собрания Северной столицы. Об этом сообщил председатель парламента Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Степан Трубечков и Леонид Ворошилов проявили решительность, когда стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Подростки оперативно передали информацию в полицию, проследили путь скрывшегося водителя и помогли правоохранителям установить его личность и задержать.

Фото: Telegram/Александр Бельский