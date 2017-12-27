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На Невском проспекте сбили юную балерину
Вчера, 13:17
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nadiputintseva
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На Невском проспекте сбили юную балерину

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Девочка доставлена в больницу

Вечером 17 января под колеса иномарки на Невском проспекте попала 12-летняя девочка. АН "Оперативное прикрытие" сообщает, что школьницу доставили в больницу.

Авария произошла около 18 часов вечера, когда у дома 115 по Невскому проспекту в девочку врезалась Toyota Corolla. За рулем автомобиля находился 60-летний местный житель. Автомобиль двигался по Невскому в сторону Перекупного переулка.

Как оказалось, девочка из Казахстана является учащейся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

Ребенка доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом тазобедренного сустава в состоянии средне степени тяжести.

 Обстоятельства случившегося уточняются. 

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Теги: дтп , новости спб , происшествия , сбили человека
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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