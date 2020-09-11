Юлия Пересильд о съемках у Дмитрия Месхиева: "Я закрываю гештальт"

Актриса снимается в новой картине Дмитрия Месхиева "Хорошие девочки попадают в рай".

Юлия Пересильд рассказала, как знакомство с режиссером Дмитрием Месхиевым повлияло на ее профессиональное становление. По ее словам, после работы с режиссером, она уже больше ничего не боится.

Дмитрий Дмитриевич не чужой мне человек, мы уже работали, это была непростая для меня работа. Мне было 18 лет, достаточно жестко он ввел меня в мир кино. Зато мне уже ничего не страшно. Мне кажется, он тоже очень сильно изменился, и я изменилась, нет, он совсем другой. Я очень рада, что мы встретились, я закрывают гештальт, который мне очень нужно было закрыть. Я хотела, чтобы мы вместе поработали. Юлия Пересильд, актриса

Съемки новой картины Месхиева проходят в Петербурге. Piter.TV удалось побывать на съемочной площадке на Васильевском острове.

Фото и видео: Piter.TV