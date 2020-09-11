Юлия Пересильд о съемках у Дмитрия Месхиева: "Я закрываю гештальт"

Юлия Пересильд рассказала, как знакомство с режиссером Дмитрием Месхиевым повлияло на ее профессиональное становление. По ее словам, после работы с режиссером, она уже больше ничего не боится.
Дмитрий Дмитриевич не чужой мне человек, мы уже работали, это была непростая для меня работа. Мне было 18 лет, достаточно жестко он ввел меня в мир кино. Зато мне уже ничего не страшно. Мне кажется, он тоже очень сильно изменился, и я изменилась, нет, он совсем другой. Я очень рада, что мы встретились, я закрывают гештальт, который мне очень нужно было закрыть. Я хотела, чтобы мы вместе поработали.
Юлия Пересильд, актриса
Съемки новой картины Месхиева проходят в Петербурге. Piter.TV удалось побывать на съемочной площадке на Васильевском острове.
Фото и видео: Piter.TV
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