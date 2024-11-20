Юбилейный сезон "Покровка.Театр" откроет Дина Корзун в спектакле "Вечно живые"

Москва увидит Дину Корзун в главной роли открытия 35 сезона.

В среду, 8 октября, 35-й юбилейный сезон "Покровка.Театр" в Москве начнется постановкой "Вечно живые" с участием актрисы Дины Корзун. Об этом передает 360.ru.

В спектакле Корзун исполнит роль Антонины Монастырской. Актриса ранее снималась в фильме "Страна глухих", сериале "Острые козырьки", выступала на сцене Королевского национального театра в Лондоне и МХТ имени Чехова.

"Сейчас, спустя годы, вступая на сцену „Покровка.Театр", я чувствую радость, потому что во время репетиций уже успела полюбить коллектив артистов спектакля „Вечно живые"! Я испытываю настоящую благодарность к Дмитрию Бикбаеву за приглашение в труппу". Дина Корзун, актриса

К юбилею театр обновил название и сайт, где доступны билеты и новости. Особняк театра подготовлен к встрече со зрителями, интерьер стал ярче и комфортнее. В честь 35-летия труппа создала медиа-проект с классическими образами артистов, которые будут демонстрироваться на медиафасадах Москвы.

Фото: "Покровка.Театр"

