70-летний юбилей ансамбля "Березка"

Коллектив известен не только в России, но и по всему миру.

Государственный хореографический ансамбль "Березка" радует своих слушателей уже 70 лет. За эти годы ансамбль получил мировую известность и объездил с гастролями страны во всему земному шару. "Березка" - народный коллектив, олицетворение классической славянской культуры танца.

В 2018 году исполнилось 110 лет со дня рождения Надежды Надеждиной, которая создала хороводы "Цепочка", "Лебедушка", "Прялица", вальс "Березка" и многие другие. Ее последовательнице, Мире Кольцовой удалось достойно сохранить творческое наследие и особенный стиль ансамбля. Хореограф также отметила свой юбилей, ей исполнилось 80 лет.

Адрес: пл. Стачек, д. 4.

Цена: от 1000 р.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: предоставлено организаторами