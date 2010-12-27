70-летний юбилей ансамбля "Березка"

Государственный хореографический ансамбль "Березка" радует своих слушателей уже 70 лет. За эти годы ансамбль получил мировую известность и объездил с гастролями страны во всему земному шару. "Березка" - народный коллектив, олицетворение классической славянской культуры танца.
В 2018 году исполнилось 110 лет со дня рождения Надежды Надеждиной, которая создала хороводы "Цепочка", "Лебедушка", "Прялица", вальс "Березка" и многие другие. Ее последовательнице, Мире Кольцовой удалось достойно сохранить творческое наследие и особенный стиль ансамбля. Хореограф также отметила свой юбилей, ей исполнилось 80 лет.
Адрес: пл. Стачек, д. 4.
Цена: от 1000 р.
Возрастное ограничение: 6+
Фото: предоставлено организаторами
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