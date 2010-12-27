Ясновидящая развела психбольного на квартиру в Петербурге

Петербуржец, продавший свою квартиру ясновидящей, смог вернуть жилплощадь через суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как стало известно, зимой 2014 года мужчина обратился за помощью к гадалке. Та нашла у него проклятье и посоветовала продать двухкомнатную квартиру в Московском районе. Цена вопроса составила 500 тысяч рублей.

В ходе разбирательств, пострадавший рассказал, что не отдавал отчет своим действиям, так как в течение 12 лет находился в психоневрологическом диспансере. Экспертиза подтвердила состояние истца, что позволило в судебном порядке вернуть мужчине квартиру.

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Фото: Piter.TV