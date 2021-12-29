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Ярый сторонник вакцинации угрожал взорвать медпункт, в котором ему отказали в прививке
Сегодня, 22:35
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Ярый сторонник вакцинации угрожал взорвать медпункт, в котором ему отказали в прививке

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Личность провокатора установлена. Его уже ищут полицейские.

Лжеминер угрожал уничтожить с помощью бомбы пункт вакцинации, в котором медики отказали ему делать прививку. По словам "шутника", инцидент произошел в мае. 

По информации Piter.tv, злоумышленник позвонил в "112" в пятницу, 19 февраля. Собеседник даже представился. Однако адрес своего местонахождения хулиган не назвал. 

Позже стражи порядка выяснили, что мужчина находился в доме № 72 по бульвару Новаторов. Силовики осмотрели здание и территорию вокруг него. Ничего опасного они не нашли. Эвакуировать никого не стали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность провокатора установлена. Его уже ищут полицейские.

Ранее на Piter.tv: на Выборгском шоссе пожарные тушили торговый ларек.

Фото: Pexels

Теги: бульвар новаторов, вакцинация, лжеминер, терроризм, угроза взрыва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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