Яйца завроподов возрастом 100 млн лет появились в экспозиции Петербурга

По форме находок и строению скорлупы ученые определили, что они принадлежат крупным растительноядным динозаврам — завроподам.

В Геологоразведочном музее Института Карпинского в Петербурге выставили яйца динозавров возрастом около 100 млн лет. Находки были обнаружены в пустыне Гоби и сохранились в двух вариантах: одно яйцо представлено ядром из песчаника, а у второго уцелела настоящая скорлупа. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Яйца нашли в 1968 году участники советско-монгольской экспедиции в урочище Ологой-Улан-Цаб. Эмбрионы внутри не сохранились, поэтому принадлежность находок определяли по форме, геологическим условиям обнаружения и результатам анализа скорлупы.

Исследование под микроскопом выявило густую сеть поровых каналов, обеспечивавших газообмен. По результатам изучения яйца отнесли к паратаксономическому роду Faveloolithus и связали с завроподами — крупными растительноядными динозаврами с длинной шеей.

Ранее мы сообщали, что российский экспорт перьев птиц и пуха достиг $21 млн.

Фото: пресс-служба Института Карпинского