Xiaomi начала поставлять смартфоны в Россию напрямую

В страну нелегально ввезено около 20% смартфонов компании.

Компания Xiaomi начала напрямую поставлять свою продукцию в Россию через дочернее предприятие. Данная мера поможет бороться с серым рынком, а также снизить цены на смартфоны. Об этой пишет "Коммерсант" со ссылкой на дистрибуторов.

По информации издания, в Россию около 20% смартфонов Xiaomi ввезли нелегально. По объемам серого импорта конкурентов компания опережает. При этом заключение контрактов с ритейлерами напрямую поможет снизить цены на смартфоны на 10-15%.

Так, в первой половине года было так было ввезено 2,4 тыс. устройств, а всего – 5,3 млн устройств. Такие данные приводит центр GS Group, пишет издание.

Так, 90% поставок смартфонов Xiaomi в Россию приходится на трех дистрибуторов: diHouse, "Марвел-Дистрибуция" и DNS.

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