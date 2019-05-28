X5 Retail уберет наценку на семь социально значимых продуктов

Их будут помечать специальными ценниками.

Компания X5 Retail Group обнулит с 16 декабря торговую наценку на семь социально значимых товаров.

К этим товарам относятся макаронные изделия, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. Их будут продавать по цене закупки у поставщиков. На полках магазинов, входящих в состав компании, такие товары пометят специальными ценниками. X5 Retail Group управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель.

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман отметил, что решение обнуленить наценки позволит снизить розничные цены на товары первой необходимости. Он также надеется, что их инициативу поддержат остальные производители и поставщики.

Ранее стало известно, что правительство подготовило законопроект о праве вводить регулируемые цены на продукты.

Видео: Youtube/ParlamentRu