Windows 10 будет поддерживать технологию DirectStorage, которая увеличивает скорость загрузки игр

В компании Microsoft заявили, что технология DirectStorage, которая увеличивает скорость загрузки видеоигр, будет поддерживаться как в Windows 11, так и в Windows 10.
Отмечается, что DirectStorage является программным алгоритмом работы с памятью. Благодаря этой технологии графический процессор обращается к игровым ресурсам в обход центрального процессора.
В настоящее время технология DirectStorage используется в приставках Xbox Series X и Series S.
Ранее мы писали, что производители смартфонов стали повышать цены на смартфоны из-за дефицита микросхем.
Фото: pixabay
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