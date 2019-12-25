Windows 10 будет поддерживать технологию DirectStorage, которая увеличивает скорость загрузки игр

В новой ОС Windows 11 данная технология тоже будет присутствовать.

В компании Microsoft заявили, что технология DirectStorage, которая увеличивает скорость загрузки видеоигр, будет поддерживаться как в Windows 11, так и в Windows 10.

Отмечается, что DirectStorage является программным алгоритмом работы с памятью. Благодаря этой технологии графический процессор обращается к игровым ресурсам в обход центрального процессора.

В настоящее время технология DirectStorage используется в приставках Xbox Series X и Series S.

Ранее мы писали, что производители смартфонов стали повышать цены на смартфоны из-за дефицита микросхем.

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