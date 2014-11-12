Microsoft высказалась о "плагиате BioShock" в трейлере Clockwork Revolution

Дата выхода игры в свет еще не назначена.

На торжественном меропиятии от 11 июня в рамках Xbox Games Showcase разработчики компьютерной игры анонсировали Clockwork Revolution — RPG в стиле стимпанк от авторов Wasteland 3. Вскоре после этого один из пользователей в социальных сетях попытался разоблачить создателей этого проекта в плагиате рекламного ролика BioShock Infinite, а также отдельных элементов игры. Публичный ответ от компании Xbox Game Studios, выступающей издателем, не заставил себя ждать. По их версии, речь идет о случайности. Они признали, что у игр действительно похожий сеттинг, но при этом и много отличий. В частности, речь идет о разветвлённой системы диалогов и возможности создания собственного персонажа. На текущий момент официальной даты релиза у проекта пока нет. Известно лишь, что проект увидит свет на персональных компьютерах и консолях Xbox Series, а также появится в сервисе Game Pass.

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Фото и видео: YouTube / Xbox