Ubisoft показала первый геймплейный трейлер Star Wars Outlaws

Игра выйдет в свет в 2024 году.

Компьютерная игра Star Wars Outlaws станет сюжетно-ориентированным одиночным приключением в открытом мире и расскажет пользователям историю авантюристки Кей Весс, которая пытается заработать достаточное количество денежных средств для того, чтобы начать новую жизнь. Авторы в рамках торжественного мероприятия Xbox Showcase показали свой новый проект со стелс-эпизодами, а также открытых боевых столкновений с врагами, гонки на спидерах по пересеченной местности, катсцены и полеты в космическом пространстве. Официальная премьера игры намечена на следующий год. Известно, что в социальных сетях появился ролик, в котором актеры, исполнившие персонажей, поделились подробностями работы. В рамках Xbox Showcase. стало известно, что речь идет о сюжетном экшене с большим открытым миром. Речь пойдет о событиях, происходящих до Return of the Jedi.

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft