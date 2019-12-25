Названа причина подорожания смартфонов

Все дело в полупроводниковом кризисе.

Из-за дефицита микросхем производители смартфонов и планшетов стали повышать цены на продукцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что цены на комплектующие начали расти несколько месяцев назад, увеличиваются и сроки поставок, а компании конкурируют между собой из-за дефицита комплектующих. Исчерпаны были и запасы у производителей, которые они сделали в 2021 году.

Так, Google уже объявил, что смартфоны Pixel 5a 5G будут доступны только на рынках США и Японии из-за проблем с микросхемами. Производители из Китая стали задерживать выпуск новых смартфонов, а также поднимают цены на уже вышедшие.

Избежать проблем с поставками комплектующих удалось лишь Apple и Samsung. Однако нет гарантии, что и они не поднимут цены на новые смартфоны, выход которых запланирован на август-сентябрь этого года.

Ранее мы писали, что в России в 2021 году вырастет средняя ставка по ипотеке. Связано это с изменением программы льготной ипотеки,а также с повышением ключевой ставки ЦБ.

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