Студия Warner Bros. официально анонсировала "Шазам! 2"

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что Warner Bros. официально анонсировала "Шазам! 2". Об этом представители студии заявили на бразильском Comic Con Experience.
Отметим, что никаких подробностей по сиквелу не обнародовано.
Напомним, что в сюжете первой части лежала история подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!".
Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".
В мировом прокате фильм собрал 364 миллиона долларов при бюджете в 100 миллионов.
Ранее мы сообщали о том, как снимали фильм "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2".
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