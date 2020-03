Warner Bros. ищет актера на главную роль в сиквелах "Аквамена"

Во второй и третьей части по-прежнему будет играть Джейсон Момоа.

Кинокомпания Warner Bros. начала поиск актера на главную роль в будущих фильмах про Аквамена. Об этом сообщил портал We Got This Covered, ссылаясь на слова инсайдеров.

Источники сообщают, что во второй и третьей части фильма Джейсон Момоа по-прежнему будет играть Аквамена. Однако, по имеющейся информации, Warner Bros. хочет изменить ход событий. По замыслу продюсеров, в какой-то момент Артур Карри поймет, что не может быть правителем Атлантиды, и передаст корону другому персонажу, сконцентрировавшись на обязанностях супергероя. Таким образом Джейсон Момоа перестанет быть главным действующим лицом.

Премьера второй части "Аквамена" запланирована на декабрь 2022 года. Ожидается, что режиссером фильма вновь будет Джеймс Ван, снявший первую часть.

Видео: YouTube / HD Трейлеры