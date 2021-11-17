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WSJ: западные страны в частном порядке обсуждают условия мира между Украиной и РФ
Сегодня, 20:30
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WSJ: западные страны в частном порядке обсуждают условия мира между Украиной и РФ

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Большинство западных лидеров и чиновников во время выступлений старались выбирать аккуратные формулировки, которые не поставили бы Киев в определённые рамки.

Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия, которые необходимо выполнить для перемирия между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Большинство западных лидеров и чиновников во время выступлений старались выбирать аккуратные формулировки, которые не поставили бы Киев в определённые рамки.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Европе пора поменять отношение к России и начать с ней реальные переговоры. По словам эксперта, США могут сделать второй Афганистан из Украины, если другие страны будут поддерживать политику Вашингтона. 

Ранее на Piter.tv: пользователи соцсетей осудили заявление главы МИД Германии о Путине.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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