WSJ: западные страны в частном порядке обсуждают условия мира между Украиной и РФ

Большинство западных лидеров и чиновников во время выступлений старались выбирать аккуратные формулировки, которые не поставили бы Киев в определённые рамки.

Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия, которые необходимо выполнить для перемирия между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Большинство западных лидеров и чиновников во время выступлений старались выбирать аккуратные формулировки, которые не поставили бы Киев в определённые рамки.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Европе пора поменять отношение к России и начать с ней реальные переговоры. По словам эксперта, США могут сделать второй Афганистан из Украины, если другие страны будут поддерживать политику Вашингтона.

Ранее на Piter.tv: пользователи соцсетей осудили заявление главы МИД Германии о Путине.

Фото: Piter.tv