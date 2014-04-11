WP: разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса

Эксперты не смогли доказать искусственного или естественного происхождения инфекции.

The Washington Post заявил о том, что разведка США не смогла прийти к консенсусу о происхождении коронавируса. В издании подчеркнули, что специалисты не смогли прийти к единому мнению. Они не смогли точно сказать, передался ли COVID-19 к человеку от животного или его распространение стало возможным из-за утечки в лаборатории.

Напомним, что в Белом доме 24 августа рассказали, что президент США Джо байден получил засекреченный отчет от американской разведки, в котором не было никаких выводов о происхождении COVID-19. Эксперты не нашли ответ на вопрос, появилась ли инфекция естественным путем или искусственным методом. Источники The Washington Post заметили, что отдельные положения доклада будут опубликованы для общественности. Полный ответ для главы государства стал результатом 90-дневного расследования. Оно было начато в мае по предложению самого Байдена.

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