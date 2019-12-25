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Псаки: доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра
Сегодня, 7:42
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Псаки: доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра

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Общественность получит лишь часть документа, из которого будут убраны секретные сведения.

мериканский пресс-секретарь в Белом доме Джен Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра. Такое заверение чиновница дала во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Чиновница отметила, что первым с полной версией документа ознакомится президент Джо Байден. Позже публике может быть показана несекретная версия доклада.

На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях. Точной даты обнародования у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней - от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне уточнили, что на подготовку общественной версии выводов экспертов уйдет приблизительно несколько дней. В первую очередь от доклада Белый дом ждет подтверждения или опровержения версии о возможном искусственном происхождении коронавируса.

Байден счел неизбежным хаос в Афганистане после ухода США.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, джен псаки, происхождение коронавируса
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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