Псаки: доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра

Общественность получит лишь часть документа, из которого будут убраны секретные сведения.

мериканский пресс-секретарь в Белом доме Джен Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра. Такое заверение чиновница дала во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Чиновница отметила, что первым с полной версией документа ознакомится президент Джо Байден. Позже публике может быть показана несекретная версия доклада.

На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях. Точной даты обнародования у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней - от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне уточнили, что на подготовку общественной версии выводов экспертов уйдет приблизительно несколько дней. В первую очередь от доклада Белый дом ждет подтверждения или опровержения версии о возможном искусственном происхождении коронавируса.

Байден счел неизбежным хаос в Афганистане после ухода США.

Фото: Белый дом