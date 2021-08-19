Байден счел неизбежным хаос в Афганистане после ухода США

По его словам, Белый дом осознавал последствия вывода ВС США с территории Афганистана.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден убежден, что хаос при выводе американских сил из Афганистана был неизбежным. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу ABC.

По словам американского лидера, Вашингтон не мог предсказать последующее поведение "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Идея, что каким-то образом есть способ уйти без того, чтобы последовал хаос, - я не знаю, как это происходит. Джо Байден, президент США

Байден подчеркнул, в Соединенных Штатах осознавали последствия вывода Вооруженных сил с территории Афганистана. Более того, данная возможность была "включена в цену" принятого решения, заявил американский глава.

Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее в Пентагоне заявили, что боевики обещали позволить американцам в Афганистане добраться до аэропорта.

Видео: YouTube / ABC News