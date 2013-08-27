Пентагон: боевики обещали позволить американцам в Афганистане добраться до аэропорта

В настоящее время боевики присутствуют в аэропорту, но не вмешиваются в дела США там.

Представители движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) обещали разрешить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли на брифинге в Пентагоне.

По его словам, в настоящее время боевики присутствуют в аэропорту, но не вмешиваются в дела Соединенных Штатов там.

По линии Госдепартамента "Талибан" гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США. Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США

Он подчеркнул, Вашингтон внимательно следит за всем происходящим сейчас в аэропорту Кабула. По словам Милли, ситуация сейчас стабильная, однако все может резко измениться в худшую сторону. В настоящее время в воздушной гавани Кабула находится около пяти тысяч человек.

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Видео: YouTube / NBC News