Пентагон: боевики обещали позволить американцам в Афганистане добраться до аэропорта

Представители движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) обещали разрешить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли на брифинге в Пентагоне.
По его словам, в настоящее время боевики присутствуют в аэропорту, но не вмешиваются в дела Соединенных Штатов там.
По линии Госдепартамента "Талибан" гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США.
Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США
Он подчеркнул, Вашингтон внимательно следит за всем происходящим сейчас в аэропорту Кабула. По словам Милли, ситуация сейчас стабильная, однако все может резко измениться в худшую сторону. В настоящее время в воздушной гавани Кабула находится около пяти тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что США больше не считают Гани политической фигурой в Афганистане.
Видео: YouTube / NBC News
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