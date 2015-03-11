Сбер: с января ежемесячный спрос на ипотеку в Северо-Западном регионе вырос в четыре раза

Больше остальных на Северо-Западе кредитовались петербуржцы — 90 млрд рублей.

За август 2025 года жители Северо-Западного региона взяли в Сбербанке в четыре раза больше кредитов на приобретение жилья, чем в январе текущего года, и на 15% показатели превысили результат июля. В целом, динамика спроса на ипотеку с начала года демонстрирует ежемесячный устойчивый рост.

Сумма всех выданных Сбером за август ипотечных займов составила почти 29 млрд рублей – это максимальный показатель в 2025 году. Общий объем финансирования за первые восемь месяцев – более 161 миллиарда рублей.

Больше остальных на Северо-Западе кредитовались петербуржцы — 90 млрд рублей. На втором месте —жители Ленинградской области (20,2 млрд), на третьем — архангелогородцы (13 млрд).

Три четверти объёма Сбер выдал по программам с господдержкой – 123,5 млрд рублей. Семейная ипотека продолжает оставаться наиболее востребованной среди них (100 млрд рублей).

Человеку нужен дом, а не просто кредит, и мы это хорошо понимаем, поэтому всегда стремимся сделать путь к мечте максимально простым и комфортным. Для этого у нас есть целый набор различных сервисов и опций. Мы внимательно следим за действиями регулятора и сразу реагируем: если ключевая ставка понижается, то и наши условия улучшаются. Так произошло и в этом месяце, когда Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам на 1-2% после решения ЦБ. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанк

Фото: unsplash (Patrick Perkins)