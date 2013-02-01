Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Взрыв пиротехники повредил лицо петербуржца
Сегодня, 15:15
0
Rybka123
225

Взрыв пиротехники повредил лицо петербуржца

0
 
 

Мужчину направили в реанимацию.

Петербуржец получил серьезные травмы лица из-за взорвавшейся пиротехники. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Как стало извезстно, в одну из городских больниц был доставлен 50-летний житель города на Неве. Врачи диагностиповали у него перелом лицевого скелета, разрушение глазных яблок и контузию. В состоянии средней тяжести пациента направили в реанимацию. Лицо мужчины пострадало после взрыва взрыва пиротехники. Инцидент произошел на Петроградской стороне около дома №8 на Аптекарской набережной.

Ранее на Piter.TV: В Невском районе на мусорке нашли труп без ног.

Фото: pixabay.com/

Все новости района
Теги: взрыв пиротехники , травмы лица
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5