Взрыв пиротехники повредил лицо петербуржца

Мужчину направили в реанимацию.

Петербуржец получил серьезные травмы лица из-за взорвавшейся пиротехники. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".



Как стало извезстно, в одну из городских больниц был доставлен 50-летний житель города на Неве. Врачи диагностиповали у него перелом лицевого скелета, разрушение глазных яблок и контузию. В состоянии средней тяжести пациента направили в реанимацию. Лицо мужчины пострадало после взрыва взрыва пиротехники. Инцидент произошел на Петроградской стороне около дома №8 на Аптекарской набережной.

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