Восстановительные работы в доме на Народного Ополчения закончат позже обещанного срока

В многоэтажке появились трещины и дефекты из-за которых в ней жить опасно.

Накануне вице-губернатора Санкт-Петербурга Николай Бондаренко встретился с жильцами дома, в котором 13 марта произошел взрыв из-за утечки газа. Чиновник заявил, что восстановительный работы займут больше времени, чем планировалось изначально.

На встрече Бондаренко констатировал, что петербуржцам придется повременить с возвращением в свои квартиры. Сначала планировали просто поставить новые плиты, что заняло бы месяц. Однако в ходе работ выяснилось, что в доме появились трещины и другие дефекты, которые делают многоэтажку непригодной для эксплуатации.

Вице-губернатор также добавил, что всем пострадавшим от взрыва газа выплатят компенсацию, общая сумма которой составит 4,5 млн рублей. Часть денег уже выплатили.

Напомним, хлопок раздался вечером 13 марта в доме №219 по проспекту Народного Ополчения. В результате случившегося пострадали три человека, одного из них госпитализировали с ожогами. По факту происшествия Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Взрыв вызвал пожар в одном из подъездов дома. В третьем подъезде обрушились стены нескольких квартир и маршей лестницы.