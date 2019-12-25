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Вузы Петербурга запустили горячие линии для сотрудников и студентов
Сегодня, 10:25
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Вузы Петербурга запустили горячие линии для сотрудников и студентов

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Студентам будут оказывать помощь при обращениях, связанных с поддержкой при стрессах в условиях карантина.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что Вузы Петербурга запустили горячие линии для сотрудников и студентов. Об этом сообщает ТАСС.

Операторы будут оказывать психологическую поддержку тем студентам и сотрудникам, которые испытывают стресс из-за условий карантина и удаленной работы.

"К сожалению, иногда эти переживания поражают человека больше, чем сам вирус",

—сказано в сообщении.

Известно, что консультировать и оказывать поддержку будут психологи СЗИУ РАНХиГС. Отмечается, что все звонки будут конфиденциальными.

Ранее мы сообщали о том, что в период карантина в Петербурге установлено 40 тысяч видеокамер.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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