Прокуратура Ленобласти проведет проверку по факту крупного пожара в здании предприятия ООО «ПК «Неваполимер»

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту пожара в здании предприятия ООО "ПК "Неваполимер", осуществляющего производство полиэтиленовой пленки и оптовую продажу пленки собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
Сам пожар произошел рано утром в четверг, 27 июля.
На место происшествия выехал городской прокурор, который координировал деятельность пожарных служб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Видео: прокуратура Ленинградской области
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