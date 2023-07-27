Прокуратура Ленобласти проведет проверку по факту крупного пожара в здании предприятия ООО «ПК «Неваполимер»

Прокуратура Ленинградской области заинтересовалась пожаром, который произошел утром в четверг, 27 июля, в здании предприятия.

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту пожара в здании предприятия ООО "ПК "Неваполимер", осуществляющего производство полиэтиленовой пленки и оптовую продажу пленки собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Сам пожар произошел рано утром в четверг, 27 июля.

На место происшествия выехал городской прокурор, который координировал деятельность пожарных служб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Видео: прокуратура Ленинградской области